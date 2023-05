L’hôtellerie-restauration veut séduire les jeunes

Motiver la relève, c’est l’objectif de l’association Hôtel & Gastro Formation Neuchâtel. Elle organise deux jours de manifestation à l’Hôtel Beaulac et à l’Hôtel des Arts à Neuchâtel, ce jeudi et vendredi. Particularité, cet événement ne s’adresse pas directement aux jeunes, mais aux membres de l’Ocosp, l'Office cantonal de l'orientation scolaire et professionnelle. Une façon de toucher la source de l’orientation professionnelle. Les participants auront l’occasion de découvrir le panel de métiers qu’offre la branche au travers d’ateliers, du dressage de table à la préparation d’une chambre. L’objectif est aussi de revaloriser le métier, souvent associé à des horaires pénibles et à de bas salaires.

Ariane Boesch, vice-présidente de l’Association et responsable de l’Hôtel des Arts à Neuchâtel, était l'invitée de La Matinale. /rgi