Des vins neuchâtelois sur le podium

Plusieurs vins et domaines neuchâtelois ont été récompensés à l’occasion du concours BioVino. Le Domaine de la Maison Carrée, dirigé par Jean-Denis et Alexandre Perrochet, a été élu Meilleur Vigneron Suisse Bio de l’année 2023, avec la note moyenne de 179,8/200. Deux vins du domaine ont été récompensés : le Pinot Noir d’Auvernier 2020 a été primé Meilleur Vin Suisse Bio et le Flétri 2021 a reçu le prix du Meilleur Vin Liquoreux.

Deux autres vins neuchâtelois ont également été titrés. Quant au Pinot Noir Nature 2022 de Christian Rossel, il a obtenu le titre de Meilleur Nature Rouge. Le Meilleur Vin Rosé a été attribué à l’Œil de Perdrix 2022 des Caves de Chambleau.

Le concours BioVino s’est tenu à Moudon le 13 mai et récompensait les vins suisses issus de l’agriculture biologique. La remise des médailles a eu lieu ce lundi à Zürich. Six régions suisses et douze cantons étaient représentés, dont le canton de Neuchâtel. Ces distinctions « attestent de la qualité et de l’engagement des vignerons pour l’agriculture biologique », selon le communiqué de Neuchâtel Vins et Terroir.

Le classement complet est à retrouver sur le site de Bio Agri.







Mondial du Merlot

Lors du Mondial du Merlot organisé par Vinea du 5 au 7 mai à Sierre, trois vignerons neuchâtelois se sont distingués grâce à quatre de leurs vins. Parmi les 125 primés, le Merlot Les Grand Vignes Grands Terroirs 2020 du Domaine Bouvet-Jabloir, le Clou 2020 du domaine de la Grillette à Cressier et le Fleuret Noir 2020 de la Station Viticole Cantonale ont chacun reçu une médaille d’or. Le Merlot Signature 2020 du Domaine Bouvet Jabloir a lui reçu une médaille d’argent. /comm-mma