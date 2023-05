Martine Docourt au perchoir du Grand Conseil neuchâtelois

Martine Docourt première citoyenne du Canton. Le Grand Conseil neuchâtelois renouvèle mardi son bureau. La députée socialiste succèdera à la verte Clarence Chollet à la présidence du Parlement cantonal. Elle a indiqué lundi dans La Matinale qu’elle se « réjouissait d’endosser ce nouveau rôle » et que pour elle « c’était une reconnaissance après quatorze ans au Grand Conseil de pouvoir être au perchoir ». Lors de son année de présidence, elle va s’atteler à mener des débats clairs et sereins, mais avec une « certaine fermeté ». Elle va aussi représenter le Grand Conseil dans et en dehors du canton. Il s’agira d’aller à la rencontre de la population et de mettre en valeur les atouts de Neuchâtel.