L’accueil des réfugiés mineurs non-accompagnés à Couvet au centre d’une soirée publique

L’EREN, Bartim’habits et l’association Be-Hôme sont directement en contact avec les jeunes réfugiés arrivés à Couvet il y a quelques semaines. Depuis mars, le canton de Neuchâtel a revu sa stratégie d’hébergements des personnes ayant obtenu le statut de protection provisoire S. Les familles logées dans le centre cantonal de Couvet ont laissé leur place à une soixantaine de mineurs non accompagnés. Ils sont principalement âgés de 16 à 18 ans et viennent surtout d’Afghanistan. Le service cantonal des migrations nous a précisé que des cours de compétence de bases leur sont proposés, à Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds, et depuis cette semaine également au CNIP à Couvet, où deux classes viennent d’ouvrir.