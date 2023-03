L'hôtel de La Vue-des-Alpes ouvert aux personnes venant d'Ukraine

Vide pour l'heure, l'hôtel de La Vue-des-Alpes héberge dès ce jeudi des personnes en provenance d'Ukraine. Le Conseil d'Etat neuchâtelois confirme une intention annoncée le 1er décembre, avec la signature d'un bail de six à neuf mois au maximum.

L'établissement est loué à son nouveau propriétaire, à savoir la commune de Val-de-Ruz. Il s'agit d'y installer temporairement des personnes ayant obtenu le statut de protection provisoire S, a indiqué jeudi la Chancellerie d'Etat. La démarche vise à augmenter les capacités d’hébergement du canton.

L'idée consiste à pouvoir anticiper l’évolution du nombre des personnes fuyant l’Ukraine en raison de difficultés d’approvisionnement énergétique en hiver. Jusqu’ici toutefois, le canton n’a pas eu recours à l’hôtel de La Vue-des-Alpes, dont la réouverture à des fins touristiques n’est envisagée que dans un an.







Solution globale

Le choix du canton intervient notamment dans un contexte « difficile » au sein du centre fédéral de Boudry, rappelle le Conseil d'Etat dans son communiqué. « Il s’inscrit dans le souci d’apporter à l’échelle cantonale une contribution rapide et concrète à l’amélioration de la situation », ajoute l'exécutif neuchâtelois.

Le canton procèdera ces prochains jours au transfert à l’hôtel de La Vue-des-Alpes de l’ensemble des personnes actuellement hébergées au centre d’accueil cantonal de Couvet, dans le Val-de-Travers. Au-delà, la mesure permet de faire de ce dernier une structure dédiée surtout à l’accueil des mineurs non-accompagnés (MNA).

Une quarantaine de mineurs non-accompagnés, résidant au centre de Perreux, seront ainsi logés au centre d’hébergement de Couvet. Le canton entend donc dédier essentiellement la structure à des jeunes âgés principalement de 15 ans et plus, histoire de leur offrir « un cadre et un accompagnement adaptés à leur situation particulière ».

Aucun changement n’est prévu pour le centre cantonal de Tête-de-Ran, non loin de La Vue-des-Alpes, qui accueille aujourd’hui les personnes issues de l’asile en provenance d’autres pays que l’Ukraine. La réorganisation s’est opérée en collaboration avec les communes de Val-de-Ruz, Val-de-Travers et Boudry. /ats-dsa