RHNe : la pénurie de médicaments va de mal en pis

À moyen terme, le RHNe a l'espoir que des stratégies nationales et internationales soient mises en place pour donner un peu d’oxygène au marché et de la résilience à l’approvisionnement. Cela nécessitera différentes solutions économiques, par exemple en revalorisant l’achat de certains médicaments indispensables qui ne sont plus aujourd’hui rentables. Il pourrait également être nécessaire de relocaliser la production pour améliorer l'autonomie, mais ces stratégies ne peuvent être mises en place rapidement. Il est donc crucial que « la Confédération mette en place des stratégies de réponse plus agressive avec des partenaires industriels », conclut le pharmacien-chef de RHNe. /dsa