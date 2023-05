La Suisse ambitieuse au championnat du monde de hockey sur glace

Une Suisse ambitieuse

La Suisse a hérité d’un groupe abordable à Riga. Elle entrera en lice samedi contre la Slovénie. La Nati défiera aussi la République tchèque, la Norvège, la Slovaquie, le Kazakhstan et la Lettonie. « La Suisse doit se qualifier pour les quarts de finale. Si ce n’est pas le cas, on peut parler de faute professionnelle à mon sens », assène Christophe Moreillon. Notre envoyé spécial explique également que les cadres et le staff répète inlassablement que la Suisse « veut lutter pour les médailles ».







Quid de Patrick Fischer ?

Hormis une médaille d’argent en 2018, le bilan du sélectionneur helvétique reste assez maigre. Dès lors un échec pourrait-il mettre en danger le poste de « Fischi » ? « Il a un contrat valable jusqu’en a 2024, mais un nouveau raté, surtout une élimination dès le premier tour, pourrait précipiter la fin de Patrick Fischer », analyse notre envoyé spécial. /dpi