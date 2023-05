Bilan très positif pour la fête du vin de Cressier

Les organisateurs de la Fête du vin nouveau de Cressier tire un bilan plus que positif de cette 47e édition. Menacée par les averses et les orages, la manifestation est presque passée entre les goutes et a franchi la barre des 30'000 visiteurs. Un bilan provisoire « magnifique », selon son président Bastien Monnet. Les stands ont d’ailleurs dû se ravitailler plusieurs fois, afin de répondre à la demande.

Placée cette année sous le signe des super-héros, la fête s’est terminée ce dimanche à 18h. Peu avant cela, la traditionnelle course aux œufs a eu lieu dans le village pour la 144ème fois.