Festi’neuch à travers les portraits de ses artistes

Des clichés authentiques

Comme de nombreux photographes, Sven de Almeida a débuté en prenant des clichés d’artistes sur la scène à Festi’neuch lors des concerts. Fatigué de ce format, le photographe neuchâtelois a eu l’occasion de rencontrer les artistes dans des conditions plus intimistes à partir de 2016. À l’intérieur d’une petite pièce disposée en coulisse faisant office de studio, son objectif s’approche au plus près des artistes et capture des moments plus authentiques, selon le photographe.