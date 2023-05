Le coefficient fiscal de la future “Laténa” révélé

La votation de novembre 2023 sur la fusion des communes de La Tène, de Saint-Blaise, d’Hauterive et d’Enges se rapproche à grands pas. Six mois avant l’échéance, mais aussi près de cinq ans après les premières discussions sur ce projet, le comité de pilotage de la fusion a rencontré plus de 140 citoyens, élus et parties prenantes du projet à l’Espace Perrier de La Tène mercredi soir.