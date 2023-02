La hausse d’impôts à St-Blaise passera certainement par les urnes

Quelques chiffres pour illustrer la hausse

Claude Guinand précise qu’une hausse de deux points du coefficient fiscal rapporterait 300’000 francs dans les caisses communales. « Ce qui permettrait de diviser par deux le déficit prévu au budget 2023 qui s’élève à un peu plus de 600'000 francs ».

Pour les contribuables de St-Blaise, la hausse d’impôts dépend de leur revenu et de leur fortune. Le conseiller communal donne quelques exemples : « pour un couple marié sans enfants avec un revenu imposable de 200'000 francs et une fortune de 500'000 francs, l’augmentation annuelle s’élèverait à 475 francs. Pour ce même couple avec 100'000 francs de revenu imposable et 100'000 francs de fortune, la hausse serait de 172 francs par an. Enfin, pour une personne célibataire sans enfants avec 70'000 francs de revenu imposable, c’est une augmentation de 128 francs par année ». /jpp