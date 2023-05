Créer un lien avec les jeunes

Le travailleur social de proximité reste d’ailleurs un professionnel, qui observe sur le terrain et peut repérer les jeunes qui auraient besoin d’un accompagnement, que ce soit en raison de problèmes scolaires, d’exclusions ou de projets plus personnels. Mais pour qu’un travail conjoint soit développé, c’est à l’adolescent de se manifester auprès du membre de l’ASAP. L’ensemble de l’action est basé sur la libre participation, sans contrainte, et peut donc être arrêté à tout moment par le jeune. Pour Sébastien Vagnières, c’est donc important de développer des liens tout en étant conscient qu’il ne remplace pas le rôle d’un parent. « Je leur rappelle chaque fois que je fais mon travail, et qu’ils ne me doivent rien. Mais je ne suis pas leur ami ou leur copain, même si un lien de proximité se crée forcément. »