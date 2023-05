La semaine de l’Europe fait le choix des femmes

La cérémonie d’ouverture sera suivie par une narration historique de Jean Dessoulavy, historien et enseignant, qui sera rythmée par deux musiciens. Si la plupart des animations se divisent entre le Péristyle de l’Hôtel de Ville et la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN), ce n’est pas le seul lieu où on entendra parler des femmes en Europe. Dans le cadre de « Graine de Génie, Graine de citoyen », plusieurs interventions auront lieu dans les classes des Terreaux et du Mail. Les jeunes du Semestre de motivation (SEMO) organiseront un jeu de piste sur le thème des femmes engagées qui se déroulera dans les rues de Neuchâtel. La coordinatrice de la Semaine de l’Europe, Silvia Dos Santos, est optimiste pour les générations futures.