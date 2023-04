Le Tour de Romandie traverse le canton de Neuchâtel

Le canton de Neuchâtel accueille ce jeudi les cyclistes du Tour de Romandie. La 2e étape partira de France voisine, à Morteau, sur le coup des 13h15 avant de prendre la direction de La Chaux-de-Fonds. Plus de 3'000 mètres de dénivellation attendent les coureurs sur ce parcours de 162 kilomètres. La Métropole horlogère sera au cœur de l’événement avec deux passages du peloton aux alentours des 15h20 et 15h55 (selon l’horaire le plus rapide) et une arrivée prévue vers 17h15. Le Locle ne sera pas en reste avec des passages prévus vers 15h50 et 17h10. Entre temps les coureurs auront gravi le col de La Vue des Alpes (16h15) et celui de La Tourne (16h45). Tous les détails sur les différents horaires de passages sont à retrouver ici.

Invité ce jeudi dans La Matinale, l’ancien cycliste professionnel, Patrick Moerlen, évoque une étape accidentée, qui pourrait sourire aux audacieux qui partent de loin. Selon lui, elle ne devrait toutefois pas faire la différence au classement général. Pour le Fleurisan, tout devrait se jouer sur le parcours de montagne samedi. Patrick Moerlen a également évoqué l’absence du régional de l’étape, Alexandre Balmer. Un choix qui s’explique selon lui, par la tenue dans dix jours du Giro, un Tour d’Italie auquel ne participera pas le coureur chaux-de-fonnier.