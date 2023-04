La programmation de Trouble A se précise

Le festival Trouble A précise sa programmation. L’événement qui se tiendra à Fleurier entre le 6 et le 8 juillet accueillera une vingtaine d’artistes différents. La marraine du festival Carolina Katún se produira deux fois à cette occasion, a détaillé un communiqué publié jeudi : d’abord le jeudi 6 juillet pour présenter son dernier album avec son groupe. Mais aussi le samedi juillet lors d’un projet unique, baptisé ALVA, que la chanteuse aux origines vallonnières a mis sur pied avec le beatboxer Arthur Henry et le batteur Félix Fivaz. Les trois artistes sensibiliseront le public au dérèglement climatique, grâce « à des musiques actuelles, urbaines et électroniques », mais aussi avec des images.







Zep chantera au festival Trouble A

La présence du groupe The Woohoo a également été confirmée à Fleurier. Le groupe formé par Valérie Martinez et Philippe Chappuis, alias Zep, inaugurera son premier album le samedi 8 juillet. Le duo s’est rencontré à l’automne 2020 et sera accompagné de quatre musiciens sur scène.

Un nom de cette programmation 100% doit encore être dévoilé dans le courant du mois de mai. La billetterie de Trouble A est toujours ouverte. /comm-swe