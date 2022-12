Fleurier : Trouble « A » dévoile sa programmation

Parmi les têtes d’affiche : Pegasus, Carrousel, Aliose ou encore Junior Tshaka et Zian. Ce dernier remplace le groupe 77 Bombey Street, indisponible cette année.

Et les artistes plus locaux seront aussi à l’honneur. Comme la marraine du festival, la mexicano-vallonnière Carolina Katún ou Flexfab. Ils viendront aussi de plus loin : Zürich pour Félicien Lia, ou le Valais pour Anach Cuan et Meimuna.