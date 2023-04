Rêves de grandeur pour la Brasserie du Groin

Pour cela, la Brasserie du Groin doit acquérir du matériel supplémentaire : deux nouvelles casseroles de brassage, deux cuves de fermentation, une embouteilleuse et de la tuyauterie. L’investissement est estimé à environ 60'000 francs. Pour réunir cette somme, une campagne de financement participatif a été lancé fin mars sur la plateforme de la banque Raiffeisen « Héros locaux ». Elle doit durer jusqu’au 28 mai. Le projet de la Brasserie du Groin s'intègre dans un contexte de proximité, visant à promouvoir les circuits courts et à respecter l'environnement. La microbrasserie se procure uniquement des céréales bio (à savoir de l'orge, du blé et de l'avoine) cultivées dans la commune à une distance de moins de 2 kilomètres de ses locaux. L'essentiel des houblons bio provient du domaine de La Bluette, situé à une distance de 15 kilomètres.