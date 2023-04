Sorti(e) de boîte : New Ingenia SA

Ses postes de travail sont utilisés dans de nombreuses usines de la région. Notre chronique économique s’intéresse ce jeudi à l’entreprise New Ingenia SA basée à Delémont. Sa vingtaine d’employés est spécialisée dans la conception, l’assemblage et le montage de divers équipements industriels. La société privilégie les circuits courts et l’économie locale pour la réalisation de ses produits qui se veulent ergonomiques. L’entreprise a été fondée en 1992 à Boudry. Elle a ensuite été rachetée une dizaine d’années plus tard par les frères Humard et a ainsi déménagé dans la capitale jurassienne.