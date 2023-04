Incendie : appel au don à Brot-Plamboz

Après un incendie, l’Établissement cantonal d'assurance et de prévention (Ecap) entre en jeu. Sa mission de base est de fournir une couverture étendue des biens immobiliers et mobiliers à ses assurés. Toutefois, ses prestations ont des limites qu’il faut connaître. Par exemple, dans le cas d’une cuisine détruite par les flammes, on considère que les meubles ont la même durée de vie que le bâtiment. Ils seront donc remboursés intégralement. En revanche, l’indemnisation pour les éléments électroniques et les appareils ménagers tiendra compte d’un amortissement basé sur leur âge.