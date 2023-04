Le Canton veut revoir la répartition des impôts des entreprises

Le Conseil d’État neuchâtelois veut redistribuer les cartes. Il observe aujourd’hui un déséquilibre croissant entre les communes en lien avec les recettes de l’impôt sur les entreprises. Cette différence ne serait pas sans risque, notamment pour la cohésion cantonale. Pour Laurent Kurth, conseiller d’État chargé des finances, il s’agit aussi d’éviter de créer une situation « néfaste à l’idée d’un développement territorial équilibré ». Ainsi, le gouvernement propose une mesure temporaire pour plafonner la progression possible des recettes fiscales des personnes morales dans les communes où elles sont déjà les plus élevées. Ce projet de loi « urgent », s’il est approuvé par le parlement, entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier et concernera les exercices 2023 et 2024.