Un premier pas dans l’optimisation du sentier du lac

Si la discrétion est de mise, c’est parce qu'il s’agit d’un site protégé et d’un terrain privé. L’Office des cours d’eau et dangers naturels du service des ponts et chaussées du Canton, ainsi que la commune de La Tène, soulignent que l’enjeu est de trouver le bon équilibre entre la protection de la nature, le respect des patients du CNP et la satisfaction des randonneurs. « Ce chemin a pu se réaliser grâce à la bonne volonté du CNP qui avait pourtant la loi de son côté », souligne Daniel Rotsch, conseiller communal à La Tène et chef du dicastère protection, environnement et aménagement du territoire. En effet, rien n’obligeait le centre à rendre ce chemin accessible car il s’agit d’une activité hospitalière. Adrien Jacquat, responsable de l’entretien des lacs et cours d’eau au Canton et coordinateur de la réalisation du sentier du lac, mentionne également une « très bonne collaboration » entre les différents acteurs concernés.