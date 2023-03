Appel à projet pour les personnes en situation de handicap

Le Canton de Neuchâtel soutient une société plus inclusive. Il lance ce vendredi un appel à projets pilotes en lien avec l’inclusion et l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Une enveloppe de 100'000 francs est mise à disposition en 2023 pour soutenir des projets en lien avec l’égalité, la communication, les proches aidants, la culture, les sports et les loisirs.

Associations, collectivités publiques et organismes du canton peuvent soumettre leurs propositions jusqu’au 30 juin au Service d’accompagnement et d’hébergement de l’adulte (SAHA). Toutes les informations sont à retrouver sur ce lien.

Ce premier appel à projets pilotes fait suite à l’adoption par le Grand Conseil de la Loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap en novembre 2021. /comm-gtr