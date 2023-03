Une exposition pour sensibiliser la Police neuchâteloise au racisme

La Police neuchâteloise sensibilisée au racisme et à la discrimination. Une exposition se tient dans les locaux des forces de l’ordre, au BAP à Neuchâtel, dans le cadre de la Semaine contre le racisme. « Nous et les autres – des préjugés au racisme » a été mise sur pied en collaboration avec le Service de la cohésion multiculturelle (Cosm) et le Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel. Elle se présente sous forme de panneaux informatifs et de quatre documentaires. Bertrand Mollier, capitaine à la Police neuchâteloise, a indiqué lundi dans La Matinale de RTN, que la Police, comme le reste de la population est confrontée à cette problématique. Parmi les griefs qui lui sont faits, des personnes de nationalité étrangère se plaignent d’être davantage contrôlées et avec plus d’acharnement que les Suisses. La Police neuchâteloise réfléchit à équiper ses collaborateurs engagés sur le terrain de minicaméras ou body-cams. Une manière, selon Bertrand Mollier, de faire baisser les tensions lors de contrôles. /sma