HC La Chaux-de-Fonds : les barrages déjà à guichets fermés !

Pris d'assaut ! Il ne reste plus de places disponibles pour les matches de barrage de promotion/relégation de National League de hockey sur glace disputés à La Chaux-de-Fonds. Moins de 45 minutes après l'ouverture de la billetterie, tous les sésames pour les actes II et IV ont trouvé preneurs. Les matches qui se disputeront contre un adversaire encore à déterminer (Langnau mène 3-2 face à Ajoie dans la série de play-out) se tiendront les 1er et 6 avril prochains.



Quelques billets sont encore disponibles au secrétariat du club, mais pour combien de temps encore... /jha