Un séisme fait trembler la région

La terre a tremblé dans la région. Un séisme d’une magnitude 4,3 sur l’échelle de Richter a été mesuré en Ajoie ce mercredi vers 15h50, selon le service sismologique suisse (SED). L’épicentre se trouvait dans les environs de Réclère. Le séisme a été ressenti dans un rayon de près de 150 kilomètres, précise le SED. Aucun dégât matériel n'a pour l'heure été signalé à la police cantonale jurassienne selon Damien Scheder, chef de la section de protection de la population. Mais la secousse a été fortement ressentie notamment en Haute-Ajoie. « Ça a bien tremblé, raconte Eric Gigandet, copropriétaire du Préhisto-Parc de Réclère. Nous sommes sortis du bâtiment en courant. Mais nous n’avons constaté aucun dégât, et les dinosaures ne risquent rien » ajoute-t-il en souriant. Même constat pour Michel Baconnat, ancien maire de Haute-Ajoie et habitant de Réclère. « Il y a eu un bruit sourd et puis nous avons ressenti la secousse. J'ai vu les tuiles bouger sur le toit de mon voisin » explique-t-il. /gtr-tna-clo