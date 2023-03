Les archives de la vie ordinaire sont de sortie

Lettres, journaux intimes, agendas ou encore permis de conduire, tout représente une source d’information pour l’Association pour la conservation des archives de la vie ordinaire (AVO). Depuis 2003, l’organisation récolte, trie et met en valeur de nombreux documents afin d’en apprendre davantage sur la vie des Neuchâtelois à travers les âges. « Aucune société ne vit que des grands mouvements et des grandes idées. Chaque moment de l’histoire à un visage très précis et ces documents nous en parlent », image le président de l’association, Nicolas Liénert