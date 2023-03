Le surendettement, une triste et dure réalité pour certains petits patrons

Une opération qui répond aux inquiétudes

Le Canton de Neuchâtel, la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie et l’Union cantonale des arts et métiers se sont donc associés pour mettre sur pied différentes actions de préventions et de sensibilisation au surendettement des entreprises. En place depuis septembre, ce partenariat public-privé porte ses fruits selon Judith Notter, chargée de projet au service de l’action sociale. « Ce projet a visé juste en ciblant les indépendants qui menaient des activités de dimensions réduites. On constate par exemple que le niveau d’endettement de ces personnes est plus élevé que pour les salariés ».