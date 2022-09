Neuchâtel veut éviter le surendettement des indépendants

Sauver les petits indépendants neuchâtelois. Le Canton de Neuchâtel, la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie et l'Union cantonale neuchâteloise des arts et métiers s’allient pour lutter contre le surendettement des petites entreprises de la région. Dans un partenariat public-privé, plusieurs actions de prévention seront mises sur pied cet automne pour venir en aide aux indépendants et aux propriétaires d’entreprises en difficulté financière. La pandémie ayant fait payer un lourd tribut à certaines PME, l’État souhaite donner un coup de pouce via ces actions gratuites pour conserver cette partie du tissu économique local.