Un mois pour informer sur le cancer du côlon

Offrir une information de qualité à la population sur le cancer du côlon. C’est l’objectif de l’Association pour le dépistage du cancer BEJUNE (ADC) durant Mars bleu, le mois international d’information sur cette maladie. À ce jour, c’est le troisième cancer le plus fréquent chez les hommes et le deuxième chez les femmes.

Invité de La Matinale jeudi, le président du comité de direction de l'ADC BEJUNE Christophe Guye, ce chiffre élevé s’explique par le fait « que les tests de dépistages sont assez récents en Suisse ». Celui développé par l’association a été lancé en avril 2019. Ce test de dépistage est appelé « FIT » et se base sur les analyses de sang dans les selles. « C’est simple à faire, rapide et on peut le faire à la maison » explique le président de l’ADC BEJUNE.

Devant le nombre toujours très élevé de cancers du côlon, l’association a commandé une étude pour observer où son message de sensibilisation avait de la peine à passer. « Ce sont certains quartiers et au sein de populations qui ne parlent pas le français », explique Christophe Guy. /dpi