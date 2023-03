La lutte contre la pénurie de médecins porte ses fruits

Combattre la pénurie de médecins généralistes et de pédiatres, c’était l’objectif de mesures misent en place en décembre par le Canton de Neuchâtel et ses partenaires médicaux. Trois mois après l’instauration de ces aides, principalement administratives, la stratégie présente des résultats encourageants. Quatre nouveaux généralistes ont prévu de s’installer à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. Quatre autres sont actuellement en contact avec le Service cantonal de la santé publique et sept praticiens ont demandé des renseignements. Des professionnels provenant de Suisse, de France, mais aussi de plus loin, comme du Canada.