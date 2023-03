Sorti(e) de boîte : Tide Ocean

Nettoyer les océans, revaloriser le plastique et améliorer les conditions de vie dans certains pays en voie de développement. Ce sont les différents objectifs de l’entreprise Tide Ocean qui a ses bureaux à Lengnau et à Bâle. Près de 300 personnes s’activent pour récolter le plastique dans les océans de Thaïlande, des Philippines, d’Indonésie et du Mexique, puis le revalorisent à Bangkok pour créer des objets du quotidien.

L’entreprise a été fondée en 2009 par Thomas Schori qui s’est rendu compte qu’il y avait un très gros problème : près de 8 millions de tonnes de plastique sont jetées dans les océans chaque année. Il a alors décidé de lancer un projet pilote en Thaïlande. Il a ainsi engagé des pêcheurs pour récupérer ce plastique, qui est ensuite trié dans des locaux de l’entreprise présents dans le pays. Thomas Schori nous raconte les premières étapes de la récolte :