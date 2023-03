Le frelon asiatique sous haute surveillance

Une profession inquiète et désabusée



Florian Stirnemann est apiculteur au Mont-de-Buttes. L’éleveur constate un certain retard en Suisse dans le combat contre le ravageur aux pattes jaunes. Toutefois, l’organisation de cette lutte se met en place progressivement. « Jusqu’à présent, c’était un peu flou pour nous. On ne savait pas comment et à qui signaler nos observations », regrette-t-il. L’impact du frelon asiatique semble sous-estimé, notamment en le comparant à d’autres prédateurs, comme le loup, qui bénéficient d’une attention toute particulière. Une différence de traitement qui ne surprend pas Florian Stirnemann : « ça concerne finalement peu de personnes, juste une petite corporation, celle des apiculteurs. Tant que la population n’est pas touchée directement, elle s’en désintéresse, d’autant plus si ça coûte de l’argent ».