Les marques horlogères choient leurs collaborateurs

Si vous travaillez pour un fabricant de montres, sachez que vous faites partie des employés les mieux lotis en Suisse. C’est ce que montre du moins le classement des meilleurs employeurs de 2023, dressé par PME Magazine le mois passé. Dans le top 10 de ce classement, on retrouve Rolex et Breitling, en 3e et 4e places. Ce sont les collaborateurs eux-mêmes qui ont l’ont dit via une enquête indépendante. Et apparemment, dans l’industrie horlogère, on se sent bien.

Plusieurs facteurs expliquent cette situation confortable, selon Ludovic Voillat. « Les entreprises et les employés profitent d’une part de la bonne situation économique du luxe », soulève le secrétaire général de la Convention patronale de l’industrie horlogère. « D’autre part, notre industrie nécessite un grand savoir-faire, elle accorde une grande importance à la loyauté et à la discrétion de ses collaborateurs et elle sait récompenser ses qualités par des conditions de travail optimales ».