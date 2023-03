Bon anniversaire Neuchâtel !

« 175 ans de conquêtes, de progrès et d’inspiration » ! C’est ainsi que le Conseil d’Etat neuchâtelois introduit son traditionnel message à la population à l’occasion des célébrations de l’indépendance de la République et Canton de Neuchâtel le 1er mars. Il y a 175 ans, l’ancien régime était renversé pour laisser la place à la démocratie. « Ce sont 175 ans de conquêtes pacifiques et de progrès démocratiques qui sont célébrés : accès à l’éducation et la formation, intégration, égalité des chances, protection sociale […] des avancées dont nous sommes toutes et tous aujourd’hui les héritiers, mais qui ne sont jamais définitives. », note le Gouvernement.

Ce 1er mars 2023 marque aussi le coup d’envoi d’une année de festivités pour le 175e anniversaire. La marche du 1er mars change ses itinéraires et converge de Valangin, Rochefort et Le Locle vers La Vue-des-Alpes où un repas et une cérémonie officielle sont prévus. « Ces commémorations visent non seulement à proposer un regard sur le passé, mais aussi à en faire une véritable contribution pour le présent. » ajoute le Conseil d’Etat dans son communiqué. /comm-lre