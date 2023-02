Plusieurs coupures de courant dimanche

Le vent a causé des dégâts dans la région. Des chutes d’arbres sur des lignes électriques survenues dimanche ont engendré des coupures de courant auprès des clients du réseau de Groupe E, signale lundi le producteur et distributeur d'électricité. Dans un premier temps, vers 11h30, les localités de Valangin, Fenin, Vilars, Saules, Engollon, Savagnier, Dombresson, Villiers, Crêt-du Puy, Neuchâtel Chaumont, Enges et Le Landeron ont été touchées. Yves-Laurent Blanc, porte-parole de Groupe E, précise qu’environ 2'200 clients ont été impactés. Mais les lignes n’ont pas été endommagées et la situation a été entièrement rétablie vers 12h15.

Puis, c’est une partie du Val-de-Travers qui a été plongée dans le noir. Les perturbations ont touché environ 2'600 personnes dans les localités de Fleurier, Buttes, La Côte-aux-Fées, Les Bayards et les Verrières. Des arbres sont tombés sur la ligne située dans la forêt des Raisses. Le courant a été rétabli vers 21h50. Les dégâts sont-là plus importants. Des travaux de réparation sont en cours et se prolongeront jusqu’à la fin de la semaine, selon Groupe E.

Enfin, en raison de chute d’arbres à La Robella, la luge Féeline sera fermée ce lundi, peut-on lire sur le Facebook de Robella Val-de-Travers. /comm-jpp