Chutes d’arbres et coupures de courant au Vallon

La soirée de dimanche a été mouvementée dans certains endroits de Val-de-Travers. Une panne d’électricité a touché les villages de Fleurier, Buttes et Couvet entre 21h35 et 22h, selon nos informations. La Police neuchâteloise indique qu’elle a aussi reçu des appels pour des arbres tombés sur la chaussée. Les cantonniers sont intervenus une dizaine de fois entre dimanche 18h et lundi à 3h du matin, essentiellement au Vallon.

Une tempête de bise a soufflé dimanche en Suisse romande. Des rafales ont atteint près de 100 km/h. Sur la Dôle, dans le Jura vaudois, des rafales à près de 140 km/h ont même été enregistrées.

La Confédération avait lancé une alerte de degré 3 (sur une échelle de 5) pour le bassin lémanique, de Genève au Lavaux, ainsi que le sud du Plateau et les crêtes sud de l’arc jurassien, avec des rafales pouvant atteindre 80 à 100 km/h en plaine et 120 à 150 km/h au-dessus de 1200 mètres. /ats-sma