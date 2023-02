Des jeunes pianistes du monde entier à Neuchâtel

C’est pour eux l’opportunité de faire leurs preuves, mais également de côtoyer des grands noms du piano. Le temps d’un week-end, 39 jeunes pianistes venus de 25 pays ont posé leurs valises et leurs partitions à Neuchâtel. Présélectionnés en ligne parmi plus de 80 candidats, ces musiciens qui ont entre 12 et 25 ans doivent proposer au jury un programme classique libre d’une trentaine de minutes. Les auditions ont lieu ce vendredi et samedi, avant les épreuves finales de dimanche.