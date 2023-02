Un secouriste neuchâtelois et son chien en Turquie

Un Neuchâtelois et son chien ont participé à des missions de sauvetage en Turquie. Membre de Redog, la société suisse des chiens de recherche et de sauvetage, Benjamin Tissot-Daguette et son labrador ont été mobilisés pour se rendre dans la province d’Hatay en Turquie, frappée par le tremblement de terre meurtrier qui a touché le pays et la Syrie. Avec 14 autres sauveteurs, ils ont tenté de trouver des survivants durant une semaine. « On se forme pour être prêt dans ce genre de cas, mais on ne peut jamais l’être complètement », explique Benjamin Tissot-Daguette.