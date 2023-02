La Saint-Valentin : une aubaine pour les fleuristes

Il devient également compliqué de s’approvisionner en Suisse. Les cultures florales locales se font de plus en plus rares. Le climat régional n’est pas propice à la production de fleurs toute l’année. Et face à la hausse des coûts, les vendeurs n’ont alors pas d’autres choix que de se tourner vers des importateurs s’ils veulent s’en sortir, déplore Dominique, fleuriste à la boutique « La Joconde » à Neuchâtel.