Le budget 2023 du RHNe dans le rouge

L’inflation et l’engorgement des sites plombent les finances du Réseau hospitalier neuchâtelois. Le RHNe a présenté ce jeudi un budget 2023 dans le rouge. L’institution table sur un déficit de 12,6 millions de francs. « Après le Covid, la guerre en Ukraine et l’inflation qui en découle auront un impact financier très important en 2023 », précise le communiqué. Le renchérissement de l’énergie, des taux d’intérêts ainsi que des produits médicaux et des médicaments vont entraîner un surcoût de 5 millions, estime le RHNe. Les adaptations salariales automatiques annuelles, la baisse des prestations d’intérêt général et l’adaptation du taux de cotisation de la caisse de pension de la fonction publique impactent encore négativement le résultat.







Sites hospitaliers engorgés

Cette perte aurait atteint 30 millions de francs sans l’intégration d’un plan d’amélioration de l’efficience. Des mesures qui demandent une maîtrise stricte des effectifs, des améliorations des tarifs et de support logistique notamment afin de trouver l’équilibre. « Le retour à l’équilibre financier à l’horizon 2026 reste la priorité du Collège des directions et du Conseil d’administration », rappelle le communiqué.

Ce plan d’action ne pourra toutefois déployer ses effets « que si l’hôpital est désengorgé », précise le président du Conseil d’administration Pierre-François Cuénoud. Entre 30 et 50 lits sont occupés depuis plusieurs mois par des patients en attente de placement médico-social.





Des investissements prévus

Le Réseau hospitalier neuchâtelois prévoit toutefois des investissements pour un montant de 25 millions. Ils visent à maintenir les infrastructures existantes et à renouveler ou remplacer des équipements sur les sites de La Chaux-de-Fonds et de Pourtalès. /comm-gtr