La discothèque de l’Alambic devient un restaurant

Et la solution, Valentin Hotz l’a trouvée à 50m de chez lui, avec le restaurant italien « Alice ». Ses patrons Damiano et Elena se déplaceront donc dans la discothèque de l’Alambic dès le 1er mai 2023. Ils exploiteront un restaurant dans les locaux du dancefloor ainsi que le pub adjacent. Ce dernier gardera sa fonction actuelle, avec une partie festive plus développée qu’avant, et comptera même sur la présence d’une nouvelle gérante dès cet été. C’est Danièle Chevalier, propriétaire d’une épicerie à son nom aux Bayards, qui reprendra ce poste.