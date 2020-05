L’Alambic fait son retour

L’Alambic va aussi reprendre aussi ce nom original, fini le Loft ou le VSD de ces dernières années. Le lieu devrait être ouvert entre mercredi et dimanche, la discothèque accueillera les fêtards vendredi et samedi soir. Une mini-disco fera aussi son retour pour les plus jeunes le dimanche après-midi.

La réouverture est prévu pour cette fin d’été, en août si la crise sanitaire le permet. Avant cela, des travaux de rénovation sont prévus, surtout à l’intérieur. L’extérieur du bâtiment avait en effet été complètement refait après l’incendie de 2008.