Ludesco de retour sur deux jours et demi

Cinquante-cinq heures de jeu sans interruption pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Ludesco, plus grand festival suisse de jeux et d’expériences ludiques, est de retour. La manifestation se tient les 17, 18 et 19 mars sans interruption à La Chaux-de-Fonds. Après des éditions 2021 et 2022 réduites, cette année voit le festival réapparaitre dans son format XXL. De la Maison du Peuple au Club 44, du Loup Garou au Quidditch, la Métropole horlogère va se transformer le temps d’un week-end en un véritable « village ludique ». Au total, 1200 jeux seront disponibles pour tous les âges et les styles.





Pas de trou financier



Cette 14e édition sera donc celle « qui aurait dû se tenir en 2020 » selon le comité d'organisation, réuni lundi au Centre Dürenmatt à Neuchâtel. La conférence de presse se tenait dans l'institution pour célébrer le lien entre l'écrivain et le jeu en général, mais aussi « pour faire rayonner la manifestation hors de La Chaux-de-Fonds ». Questionné sur le budget, le comité avance un chiffre de 100'000 francs. Malgré trois ans sans édition complète, Ludesco est presque à l'équilibre.