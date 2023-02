Démographie : les frontaliers s’installent davantage à Neuchâtel

Les travailleurs frontaliers franchissent toujours plus le cap. L’année passée, 416 ressortissants de nationalité étrangère se sont installés dans le canton de Neuchâtel, selon les chiffres de la démographie publiés jeudi. Roland Nötzel, délégué à la domiciliation dans le canton de Neuchâtel, a indiqué dans La Matinale vendredi, que les efforts déployés pour ancrer les travailleurs frontaliers portent leurs fruits. Les Neuchâtelois qui ont quitté le territoire cantonal il y a dix ou quinze ans commencent également à y revenir : leurs enfants ont grandi et les logements qu’ils occupent dans l’entre trois lacs devient trop grand. Ils trouvent à Neuchâtel des logements à prix abordables ». L’année dernière, la population a légèrement augmenté de 278 personnes et pour la deuxième année de suite. Le Canton va poursuivre ses efforts pour continuer à attirer de nouveaux résidents. /sma