La démographie neuchâteloise en croissance pour la deuxième année consécutive

Le canton de Neuchâtel gagne des habitants. Le recensement 2022 de la population met en lumière une croissance annuelle de 278 personnes, soit + 0,16%. Au total, la population atteint 176'245 habitants. Le grand gagnant est le Littoral neuchâtelois qui contribue de façon significative à la progression, La Grande Béroche (+85), Boudry (+68) et Hauterive (+64) enregistrant les plus grandes augmentations. Au contraire, la baisse la plus significative est enregistrée dans la commune la plus peuplée, soit à La Chaux-de-Fonds (-221 habitant-e-s ou -0,6 %), précise le communiqué de ce jeudi.