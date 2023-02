La troupe du Ruau de Cornaux présente son nouveau spectacle après trois ans d’absence

Après trois années de pause, la troupe signe un retour en force. Mais le travail a été compliqué. Depuis un certain temps, le monde est bercé par des actualités plus alarmistes et terrifiantes les unes que les autres. Un contexte qui a laissé des traces sur les comédiens déjà éprouvés par la crise sanitaire, en témoigne la difficulté qu’ils ont rencontré pour mémoriser leurs textes.