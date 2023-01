Sorti(e) de boîte: Ô’Lys

Un produit reconnu

Le savon d’Alep est un cosmétique naturel d’origine syrienne qui est fabriqué principalement avec de l’huile de baie de laurier et de l’huile d’olive. Plutôt prisé du grand public, il possède des vertus hypoallergéniques et hydratantes selon les spécialistes. Il s'emploie sur les mains et le corps. Ô'Lys en fabrique 1200 pièces mensuellement, 100% à la main.