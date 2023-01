Des tuyaux qui coûtent cher au Locle

Quoi qu’il en soit, les frais engagés seront payés, assure Claude Dubois. Reste à voir si les négociations porteront leurs fruits. En attendant, pour limiter les dépenses, les autorités locloise ont renoncé à la réfection des 70 derniers mètres de tuyaux.

Durant la soirée, les élus loclois ont accepté la modification du règlement sur les taxes en matière de construction. Les tarifs, inchangé depuis 2014, ont été revus à la hausse. Ils devraient permettre à la commune d’encaisser bon an mal an 15'000 francs supplémentaires.

Le Conseil général a encore donné son aval à deux crédits pour la réhabilitation de la rue de La Crêt et e la Grand-Rue aux Brenets, et pour le remplacement et l’amélioration du réseau de canalisation dans ce secteur.

Enfin, une interpellation du PLR qui demandait au Conseil communal d’intervenir auprès de Viteos pour qu’elle revoie à la hausse le prix d’achat de l’électricité produite par les installations photovoltaïques privées. Bonne nouvelle, l’entreprise a prévu une légère augmentation du kilowattheure à 12,99 centimes. /cwi