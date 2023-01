A La Chaux-de-Fonds, on brise le tabou de l’échec

Remettre en cause le tabou de l’échec dans le domaine entrepreneurial, et s’intéresser aux enseignements qu’on peut en tirer : c’est la raison d’être de la FireNight. Un événement qui a lieu jeudi à 17h dans les locaux chaux-de-fonniers de Coworking Neuchâtel à l’Hôtel des Postes. L’entrée est gratuite mais il est nécessaire de s’inscrire.

Sedat Adiyaman, le fondateur et directeur de Coworking Neuchâtel était l’invité de La Matinale RTN. Co-auteur du livre « Célébrer l’échec », paru en 2020, il estime que davantage que le succès, l’échec peut être une expérience formatrice et que prendre conscience de cette éventualité favorise la prise de risque. En Suisse, cette question reste souvent délicate à aborder, et un événement comme la FireNight peut aider à délier les langues.

Au programme : quatre conférences-témoignages de quatre entrepreneurs d’horizons différents et qui se trouvent à des étapes différentes de leur parcours. Par ailleurs, selon ses organisateurs, un tel événement permet de mettre en avant la ville de La Chaux-de-Fonds et le canton de Neuchâtel dans son ensemble comme un espace propice à l’entrepreneuriat.