Nouvelle plate-forme pour renforcer l’image de la commission LoRo-Sport

Elle veut améliorer sa visibilité et la communication avec ses partenaires : la commission LoRo-Sport renforce sa présence digitale. Depuis quelques jours, un nouveau site internet a été mis en exploitation avec une nouvelle ligne visuelle. Dans un souci de faciliter le processus des demandes d’aides financières, une plate-forme en ligne, nommée « Octopus », verra également le jour d’ici la fin de l’année. Elle offrira l’avantage de digitaliser les demandes. La LoRo-Sport Neuchâtel est étroitement liée à la Loterie romande. La commission gère et redistribue les bénéfices issus des jeux d’argent au sport et à l’entraide. Annuellement, cela représente plus de deux millions de francs, ce qui en fait le principal soutien financier aux sports neuchâtelois. /mcr